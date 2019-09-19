HDİ Sigorta, Nevşehir Belediyespor’un Forma Sponsoru Oldu

Nevşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Esat Özaltın ve Kulüp Başkan Vekili İbrahim Yüzer, HDİ Sigorta Genel Müdürü Ceyhan Hancıoğlu ile İstanbul’da bir görüşme gerçekleştirdi. Kırmızı beyazlı ekibin yöneticileri ve genel müdür Hancıoğlu arasında yapılan görüşme sonrasında HDİ Sigorta’nın 2019-2020 futbol sezonunda Nevşehir Belediyespor’un yeni forma sponsoru olması konusunda anlaşma sağladı.

Yapılan anlaşma ile birlikte TFF 3. Lig 3. Grupta mücadele eden Nevşehir Belediyespor’un iç saha ve deplasmanda oynayacağı müsabakalarında kırmızı beyazlı ekibin formalarında HDİ Sigortanın ismi yer alacak.

Kulüp Başkanı Esat Özaltın, sponsorluk anlaşması ile Nevşehir Belediyespor’a verdiği destekten dolayı HDİ Sigorta Genel Müdürü Ceyhan Hancıoğlu’na teşekkür etti. Özaltın, “Arzuladığımız 2. Lig yolunda futbol ve teknik heyet kadromuzu güçlendirirken bir yandan da kulübümüzün mali yapısını güçlendirmek için çalışmalar yapıyoruz. Bu kapsamda kırmızı beyazlı ekibimizde sponsorluk anlaşmaları ile destek olan HDİ Sigorta ve diğer firmalarımıza teşekkür ediyoruz.” dedi.