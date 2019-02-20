Hazırlıklar tamam! Geri sayım başladı

İnşaat çalışmaların bitmek üzere olduğu Nevşehir Gazhane Caddesi Kubbeli Çarşı içerisinde bulunan yeni hizmet binasının tabelası da bugün itibari ile asıldı.

Ülkü Ocakları Başkanı Ali Türker ve yönetiminin uğraşları elde edilen bu hizmet binasına ömrünüzde ki günlerde taşınmayı planlayan Ülkücüler, büyük heyecan içerisinde.

“Bu mutluluk hepimizin” diyerek sözlerine başlayan Ocak Başkanı Ali Türker, Hamd olsun ki yeni hizmet binamıza kavuşmak üzereyiz. Mülkümüzü tam donanımlı şekilde dizayn ettirdik. Bu sayede öğrencilerimiz iyi eğitimler alarak vatana ve millete hayırlı evlatlar olacaktır. Bizlere hizmet binamıza kavuşmamızda destek olan herkese sonsuz teşekkür ederim.” dedi.