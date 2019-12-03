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Hayvansever Pet Shopcu barınağa mama bağışladı

Nevşehir’de faaliyet gösteren Furkan Pet Shop sahibi Furkan Bal, Hayvan Kasabasına 90 kilo kuru mama bağışladı.

Nevşehir 03.12.2019, 16:02 03.12.2019, 16:05
Hayvansever Pet Shopcu barınağa mama bağışladı
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Havaların soğumasıyla birlikte aç kalma tehlikesiyle baş başa kalan sokak hayvanlarını için duyarlılık gösteren Furkan Pet Shop sahibi Furkan Bal, Nevşehir Belediyesi ile irtibata geçerek Hayvan Kasabasında bulunan köpekler için mama bağışlamak istediğini belirtti.

Belediyeden olumlu cevap alan Bal, 6 torba büyük boy kuru mamayı belediye personellerine teslim etti.

Bal, "Bir arada yaşadığımız, aynı çevreyi paylaştığımız patili dostlarımız için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Özellikle soğuk kış aylarında sokak hayvanları aç kalma tehlikesiyle karşı karşıya. Belediyemizde sokak hayvanlarını toplayarak barınakta bakımlarını yapıyor. Biz de sokak hayvanlarının bir günlük yiyeceğini karşılamak istedik. Tüm vatandaşları hayvanlara karşı duyarlı olmaya davet ediyorum.” dedi.



Kaynak: Kapadokya Muşkara Haber Gazetesi
Haber: Alpaslan Körükcü

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