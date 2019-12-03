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Hayvansever Pet Shopcu barınağa mama bağışladı
Nevşehir’de faaliyet gösteren Furkan Pet Shop sahibi Furkan Bal, Hayvan Kasabasına 90 kilo kuru mama bağışladı.
Nevşehir 03.12.2019, 16:02 03.12.2019, 16:05
Havaların soğumasıyla birlikte aç kalma tehlikesiyle baş başa kalan sokak hayvanlarını için duyarlılık gösteren Furkan Pet Shop sahibi Furkan Bal, Nevşehir Belediyesi ile irtibata geçerek Hayvan Kasabasında bulunan köpekler için mama bağışlamak istediğini belirtti.
Belediyeden olumlu cevap alan Bal, 6 torba büyük boy kuru mamayı belediye personellerine teslim etti.
Kaynak: Kapadokya Muşkara Haber Gazetesi
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