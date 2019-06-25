Hayırsever Dirikoç Ailesinden 15 Temmuz Mahallesine Sağlık Ocağı

Hayırsever iş insanı Nafiz Dirikoç tarafından kendisi ve eşi Cemile Dirikoç adına 15 Temmuz Mahallesi’nde yaptıracağı sağlık ocağı için temel atma töreni düzenlendi. Törene Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, AK Parti İl Başkanı M.Rauf Yanar, İl Genel Meclis Başkanı Gürbüz Dinç, İl Sağlık Müdürü Dr.Rahim Ünlübay, Dirikoç ailesi ve vatandaşlar katıldı.

Törende konuşan Belediye Başkanı Rasim Arı, bugüne kadar şehrin farklı noktalarında birçok hayır işine imza atan Dirikoç ailesine teşekkür etti. Nevşehir’e değer katan ve destek veren herkesin kendileri için çok kıymetli olduğunu vurgulayan Arı, “Şüphesiz insan için hayatta en önemli görev, en büyük eser başkaları için ne yaptıklarımız, insanlığa ne kadar hizmet ettiğimiz, insana ne kadar faydalı olduğumuzdur. Çünkü bir insan için en büyük sermaye geride bıraktıklarıdır. Özellikle bu sermaye insanlık içinse o kişinin adı hep hayırla yâd edilecek, gelecek nesillere ışık olacak ve o nesiller tarafından örnek alınacaktır. İşte buna en güzel örneklerden biri de hiç şüphesiz Dirikoç ailesi. Şehrimizde üniversitemizin kurulmasında da ciddi katkıları bulunan değerli Dirikoç ailesinin şehrimizin dört bir yanında yaptırdığı okul, cami ve sağlık ocakları gelecek nesiller tarafından da onların hayırla yad edilmesine vesile olacak. Ben Dirikoç ailesi ve şehrimizdeki tüm hayırseverlere bu şehre değer kattıkları, şehrin geleceği için çaba gösterdikleri, yarınlarımız olan gençlerimize ışık tuttukları için teşekkür ediyorum.” diye konuştu.