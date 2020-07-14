Haydi, Nevşehir, indir askılardan formanı

TFF 3. Lig’den 2. Lig’e yükselebilmek için play-off maçlarına çıkacak olan Nevşehir Belediye Spor Taraftar gurubu Meterisliler gurubu 1989 yılından bu yana 2.lige çıkma fırsatı elde eden kırmızı beyazlı ekibi yalnız bırakmıyor. Bugün Saat 20:00 da Gazi Stadı Önünde hareket ederek Nar da bulunan Nevşehir Belediye spor tesislerin de kamp yapan futbolculara Antalya gidişi öncesinde destek verecek. Yapılacak olan organizasyon ile ilgili bir açıklama yapan Meterisliler taraftar grubu Başkanı Mustafa Şekerli “1989 yılından itibaren 2.lige çıkma fırsatı elde eden takımımızı yalnız bırakmıyor ve bu akşam tesislerde bu şehrin, bu işi ne kadar istediğini anlatmaya gidiyoruz. Sen, ben yok Nevşehir Belediye spor var. Her şeyi bir kenara bırakıp bu takım için, geleceğimiz için herkesi ama herkesi bekliyoruz “ dedi



