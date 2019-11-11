Havuz programı yeniden düzenlendi
Nevşehir Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü kompleksi içerisinde yer alan Yarı Olimpik Yüzme Havuzu programı yeniden düzenlendi.
NEVŞEHİR(MHA) Pazartesi günleri temizlik ve ilaçlama nedeniyle kapalı olan yüzme havuzunda Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Kapadokya Üniversitesi için ayrı ayrı seanslara da yer verilirken, çocuk eğitimleri, su topu antrenmanları, bay ve bayanların ayrı ayrı katılabilecekleri seanslarda oluşturulmuş durumda.
Saatler Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Saatler Cumartesi Pazar
09:00-09:50 Yüzme Bilmeyen Kalmasın Yüzme Bilmeyen Kalmasın Yüzme Bilmeyen Kalmasın Yüzme Bilmeyen Kalmasın 09:00-10:30 Çocuk Yüzme Eğitimi Çocuk Yüzme Eğitimi
10:00-10:50 Yüzme Bilmeyen Kalmasın Yüzme Bilmeyen Kalmasın Yüzme Bilmeyen Kalmasın Yüzme Bilmeyen Kalmasın 11:00-12:30 Çocuk Yüzme Eğitimi Çocuk Yüzme Eğitimi
12:30-13:30 Öğle Arası
11:00-11:50 Yüzme Bilmeyen Kalmasın Yüzme Bilmeyen Kalmasın Yüzme Bilmeyen Kalmasın Yüzme Bilmeyen Kalmasın 13:30-15:00 Su Topu Su Topu
12:00-13:00 Öğle Arası 15:30-17:30 Anrenman Antrenman
14:30-16:00 Bay
Kapadokya Myo Bayan Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
Kapadokya Myo Bay 20:00-21:30 Bay Bay
16:30-18:00 Bay
Kapadokya Myo Su Topu Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
Kapadokya Myo Su Topu
18:30-20:00 Bayan Antrenman Bay Antrenman
20:30-22:00 Bayan Bay Bayan Bay
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