Havuz programı yeniden düzenlendi

NEVŞEHİR(MHA) Pazartesi günleri temizlik ve ilaçlama nedeniyle kapalı olan yüzme havuzunda Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Kapadokya Üniversitesi için ayrı ayrı seanslara da yer verilirken, çocuk eğitimleri, su topu antrenmanları, bay ve bayanların ayrı ayrı katılabilecekleri seanslarda oluşturulmuş durumda.

Saatler Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Saatler Cumartesi Pazar

09:00-09:50 Yüzme Bilmeyen Kalmasın Yüzme Bilmeyen Kalmasın Yüzme Bilmeyen Kalmasın Yüzme Bilmeyen Kalmasın 09:00-10:30 Çocuk Yüzme Eğitimi Çocuk Yüzme Eğitimi

10:00-10:50 Yüzme Bilmeyen Kalmasın Yüzme Bilmeyen Kalmasın Yüzme Bilmeyen Kalmasın Yüzme Bilmeyen Kalmasın 11:00-12:30 Çocuk Yüzme Eğitimi Çocuk Yüzme Eğitimi

12:30-13:30 Öğle Arası

11:00-11:50 Yüzme Bilmeyen Kalmasın Yüzme Bilmeyen Kalmasın Yüzme Bilmeyen Kalmasın Yüzme Bilmeyen Kalmasın 13:30-15:00 Su Topu Su Topu

12:00-13:00 Öğle Arası 15:30-17:30 Anrenman Antrenman

13:00-13:50 Yüzme Bilmeyen Kalmasın Yüzme Bilmeyen Kalmasın Yüzme Bilmeyen Kalmasın Yüzme Bilmeyen Kalmasın 18:00-19:30 Bayan Bayan

14:30-16:00 Bay

Kapadokya Myo Bayan Hacı Bektaş Veli Üniversitesi

Kapadokya Myo Bay 20:00-21:30 Bay Bay

16:30-18:00 Bay

Kapadokya Myo Su Topu Hacı Bektaş Veli Üniversitesi

Kapadokya Myo Su Topu

18:30-20:00 Bayan Antrenman Bay Antrenman

20:30-22:00 Bayan Bay Bayan Bay