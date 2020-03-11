Havalimanında intihar girişimi

Edinilen bilgiye göre, psikolojik tedavi gören 35 yaşındaki A.M, yakınlarıyla birlikte tedavisine devam edilmesi için İstanbul’a gitmek üzere sabah saatlerinde Kapadokya Havalimanına geldi. Nevşehir-İstanbul uçağının hareket saatinin beklendiği sırada, kimliğini araçta unuttuğunu belirterek babasından otomobilin anahtarını istedi. Araca binen A. M, burada bulunan silahla intihar girişiminde bulundu. Silah sesinin duyulması üzerine olay yerine gelen polis, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. 1112 Acil Sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırılan A.M.’nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Polis olay ile ilgili soruşturma başlattı.