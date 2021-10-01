Havalimanı Uçak Kazası Tatbikatı

Nevşehir İl Sağlık Müdürlüğü İl Ambulans Servisi Başhekimliği UMKE, Nevşehir Valiliği İl Afet ve Acil Müdürlüğü, Nevşehir 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü, Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü, Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı, Nevşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve Nevşehir Kapadokya Havalimanı Müdürlüğü ile ortaklaşa gerçekleştirilen ateşli yangın tatbikatına ekiplerimiz katıldı. "Havalimanı Acil Durum Planı" çerçevesinde protokol yapılan kurum ve kuruluşlarla düzenlenen tatbikatta Senaryo gereği bir uçağın düştüğü ve yangın çıktığı, çok sayıda yaralı olduğu senaryosu üzerinde duruldu.

Saati önceden belirtilmeyen tatbikat alanına ekiplerimiz kısa sürede uçağın kaza kırımına ulaşıp yaralılara müdahale etti. Ambulansa alarak hastaneye götürdü. Bir yandan da İtfaiye ekibi yanan uçağı kısa sürede köpüklü su sıkarak söndürdü.