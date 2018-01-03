Havada, Karada ve Denizde Hareket Eden Drone İcat Edildi

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Cemal Çorbağa ve bölüm öğrencileri Ferit Gergin, Erhan Yürekli, Muharrem Gürgen, Deniz Reyhaniye, Emre Aydın, Furkan Pelen ve Özgür Yıldız, yaklaşık 3 aylık kısa zaman diliminde imkanları dâhilinde profesyonel drone imal etti.

Yüksek hız, irtifa ve manevra özelliği ile göz dolduran drone için, örümcek misali karada hareket edebilmesi ve denizde dahi kullanılabilmesi için çalışmalar sürüyor.

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü 3. sınıf öğrencisi Deniz Reyhaniye, “İleri teknoloji ürünü olan hava araçlarının çok rağbet görmesi nedeniyle bizde bir drone yapmak için yola çıktık. İmal ettiğimiz hava aracının diğer araçlardan farklı, yüzde yüz profesyonel olması. Diğer hava araçlarına kıyasla 1 buçuk saat havada durabiliyor. Gidip-gelme özelliği ve manevra kabiliyeti daha hızlı. Aracın alt mekanizması için de örümceği örnek alarak ayaklı olmasını planladık ve bunun üzerinde çalışmamız devam ediyor.

Piyasada satılan hava araçlarında düşme olayında gövde ve pervanelerde çatlama ve parçalanma olayı çok fazla olması nedeniyle biz kendi ürettiğimiz hava aracında karbon fiber kullandık ve 10-15 defa bunu test ettiğimizde kırılma olayı olmadı. Sağlamlık açısından testlerimizi tamamladık ve olumlu sonuç aldık. Hava aracımızın herhangi bir kesinti veya pil bitmesi durumunda GPS özelliği de bulunmakta. Bu sayede ilk kalktığı yere düşmeden dönme özelliği var. Hava aracı yüksekten görüntü almaya başladığında Gimbal özelliğiyle titreşimleri engelleyerek görüntü netliği sağlamakta ve görüntüyü de anlık iletilmekte. Cep telefonu ve TV izleme imkanı sağlayan kamera sistemleri kullandığımız hava aracımızı istediğimiz yere yönlendirebiliyoruz. En önemlisi ise alt bacak yerleştirme ve karada hareket edebilme kabiliyetine yönelik çalışma ve denemelerimiz devam ediyor” dedi.

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü 3. sınıf öğrencisi Furkan Pelen de “Bizim aracımızın diğer piyasada bulunan hava araçlarından farkı en başta çok sessiz olması. Uçtuğunda fark edilmeyecek kadar sessiz, hızlı ve çok sağlam olması. Bunun için de gövde ve kanat kısmında karbon fiber kullandık. Bizim asıl düşüncemiz araca örümcek bacak eklemekti. Araştırmalarımıza göre ülkemizde ve dünyada böyle bir drone üretilmemiş. Bizim ürettiğiniz araç için hem havada, hem de kadara yürüyebilmesini hedefleyerek yola çıktık ve çalışmalarımıza bu doğrultuda yürüttük. Şu anda drone gövde kısmını tamamlayarak test uçuşlarımızı yaparak olumlu sonuçlar aldık” diye konuştu.

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü 3. sınıf öğrencisi Ferit Gergin ise, “İmal ettiğimiz cihaza bacak eklemeyi düşündük. Biz bu aracın özellikle arama ve kurtarma amaçlı olarak kullanılabilmesini de amaçladık. Dağda ya da herhangi bir yerde mahsur kalan kişilere havadan ulaşılamadığı durumlarda karadan hareket ederek, belirlenen yere ve kişiye ulaşılmasını sağlamış olacağız” dedi.

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Cemal Çorbağa’da açıklamasında şunları söyledi: “Mühendis adayı öğrenci arkadaşlarımızla yüksek irtifaya sahip, ani manevra yapabilen sessiz bir drone imal edelim dedik. Ama üretim sırasında diğer araçlardan farkı olması için neler yapabiliriz? düşüncesinden yola çıkarak karada yürüyen ve hareket edebilen, diğer hava araçlarına göre daha yüksek irtifalara çıkabilen bir drone imal etmeye yöneldik. Hatta suda dahi hareket edebilme mekanizmasının olmasına yönelik çalışıyoruz. Bu aracın en büyük özelliğinden bir tanesi 15-20 defa düşmesine rağmen çalışır durumda olması. Birçok kamu kuruluşu binlerce lira vererek drone alıyor. Bizim imalat ettiğimiz drone 3 bin lira gibi cüzi bir rakama ortaya çıktı. Hava aracımızda karbon fiber kullandık. Yani bizim piyasada bulunan araçlara göre kırılmama, sessiz çalışması, yüksek irtifalara çıkması ve ani hareket yapabilmesi özelliğinin yanı sıra bir sonraki aşama olan karada da onun da ileri aşamasında suda da hareket edebilen bir drone imal etme yönünde çalışmalarımız devam ediyor. Ayrıca diğer araçlar 15-20 dakika havada kalabilirken, bizim imalat ettiğimiz ve test çalışmalarını yaptığımız drone havada bir buçuk saat kalabiliyor. Bu aracı daha da geliştirerek başta savunma sanayi olmak üzere, arama-kurtarma ve sağlık olmak üzere her alanda kullanılabilir bir hale getirerek ülkemize ve insanlığa kazandırmayı hedefliyoruz.”

Çarboğa ayrıca hava aracının tasarım ve üretim aşamasında kendilerine destek veren Rektör Prof. Dr. Mazhar Bağlı’ya da teşekkür ederek, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü olarak daha büyük işler yapacaklarını sözlerine ekledi.