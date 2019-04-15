Hava Sıcaklıklarının Azalarak Mevsim Normallerinin Altına İnmesi Bekleniyor!

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezi verilerine göre; 15.04.2019 Pazartesi günü Balkanlar üzerinden gelen serin hava ile birlikte hava sıcaklıklarının; yurdumuzun Kuzey Batı kesimlerinden başlayarak, büyük bir bölümde hissedilen derecede (4-8 derece) azalacağı tahmin ediliyor.

Bu kapsamda, hafta boyunca mevsim normalleri altında seyretmesi beklenen hava sıcaklıklarının meydana getirebileceği olumsuzluklara karşı (sağlık sorunları, iç ve yüksek kesimlerde yer yer zirai don olayı, yüksek kesimlerde görülebilecek kar yağışları) dikkatli ve tedbirli olunması, meteorolojik uyarı ve raporların dikkatle takip edilmesi önem arz etmektedir, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.