Hastane Afet Plan (HAP) Uygulayıcı Eğitimi Yapıldı

Sağlık çalışanlarına Hastane Afet Plan (HAP) eğitimi Nevşehir İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık ve Sağlık Hizmetleri Başkanlığın tarafından hazırlanan program gereğince tüm hastanelerimizde meydana gelebilecek afet ve acil sağlık durumlarında sundukları sağlık hizmetlerinin sürdürülebilir olması için afet öncesi ve sonraki dönemde hem fiziksel hem de fonksiyonel olarak yapılması gerekenler konusunda hastane personellerine yönelik olarak Kayseri İl Sağlık Müdürlüğünden Dr. Fatih Karahan, Nevşehir UMKE Sorumlusu Sağlık Memuru Hasan Doğan, Niğde İl Sağlık Müdürlüğünden İl Afat ve UMKE Sorumlusu Sağlık Memuru Alpay Ayan, UMKE Görevlisi Hemşire Ersin Esen Eğitmenlerinin katılımlarıyla Hastane Afet Plan (HAP) Uygulayıcı Eğitimi verildi



Bu Kapsamda Nevşehir İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Afet Planı Komisyonunda bulunan Kamu Özel ve Entegre Hastane Yönetici ve Personellerine yönelik Hastane Afet Plan (HAP) Uygulayıcı Eğitim düzenlendi. 3 gün süren eğitimin sonunda katılımcılara belgelerini Acil Sağlık ve Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Mehmet Kayacan verdi.