Hasçed Nevşehir’in En Güçlü Bilekleri’ni Seçiyor

Konuyla ilgili bilgi aldığımız Hasçed Başkanı Atila UĞUR şunları söyledi :’’ Ata sporlarımızdan olan Bilek Güreşini, her yaş grubunda hemşehrimizin yapabileceği bir spor dalı olarak tanıtmayı, yaygınlaştırmayı ve ilimizin adını Türkiye’de ve dünyada duyurabilecek sporcular yetiştirmeyi amaçlıyoruz.

Bu meyanda 15 Mart 2020 Pazar günü Nevşehir Gençlik Merkezi’nde yapılacak olan Liselerarası Genç Erkekler Bilek Güreşi Yarışması ile dereceye girecek olan sporcularımızı Hasçed Spor ve İzcilik Kulübü olarak İstanbul’da 5-10 Nisan2020 tarihleri arasında yapılacak olan Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonası ve Milli Takım Seçmeleri’ne götürmek istiyoruz.

Nevşehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Nevşehir Milli Eğitim İl Müdürlüğü’nün de katkılarıyla yapılacak yarışmanın galipleri 2 haftalık teknik ve taktik hazırlık sonrası İstanbul’daki yarışmaya katılabilecektir. ‘’Güçlü Bilekler Sağlıklı Nesiller’’ sloganıyla yola çıkan kulübümüz şu an için 5 branşta spor çalışmalarına başlamış olup, gençlerimizin zararlı alışkanlıklardan uzak, sporla içiçe, sağlıklı bir hayat sürmelerini amaçlamaktadır.’’

Konuyla ilgili bilgi aldığımız Kulüp sekreteri H.İbrahim UYGUR ise şunları söyledi : ‘’ Bilek Güreşi ile ilgilenen, bileğimi kimse bükemez diyen her yaş grubundan Nevşehir’li hemşehrimizi kulübümüze davet ediyoruz. Sadece gençlerde değil, 21 yaş altı üniversiteli veya çalışan kesimden, master kategorisinde Türkiye Şampiyonasına katılacak sporcularımız var. Antrenman ve hazırlıklarımıza düzenli olarak kulüp binamızda devam ediyoruz. Bu anlamda sporcularımıza rehberlik ve öncülük yapıyoruz. Spora verdikleri destekten ötürü İl müdürümüz Mustafa ÜNLÜER’e ayrıca teşekkür ediyorum.’’ dedi.