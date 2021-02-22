NEVŞEHİR(MHA) İYİ Parti İl Başkanı Ömer Ay, Nevşehir eski belediye başkanı Rasim Arı'nın istifa ettirilmesi ve ardından yeni belediye başkanı ve yönetiminin belirlenmesinin arkasında Hasan Ünver'in olduğunu söyledi.

Rasim Arı'nın belediye de yaşanan yolsuzluk olaylarının açığa çıkarılması konusundaki gayretlerinden dolayı istifaya zorlandığını kaydeden İYİ Parti İl Başkanı Ömer Ay, "Sayın Rasim Arı, AK Parti genel başkanlığı tarafından istifaya zorlanmıştır. Sebebi de önceki dönem belediye başkanı dönemindeki yolsuzluklara ilişkin belediyede denetim yapan bir müfettişe bilgi ve belge verdiği, yolsuzlukların üzerini kapatmadığı için istifaya zorlanmıştır. Rasim Arı, 15 yıldır Nevşehir belediye başkanlığı görevinde bulunan Hasan Ünver dönemindeki yolsuzlukların ortaya çıkmasını sağladığı için istifaya zorlanmıştır. Nevşehir kamuoyu tarafından AK Parti il teşkilatı tarafından kendisi hakkında çeşitli söylentiler yayılmaya çalışılmaktadır. Bunları asla doğru bulmuyoruz. Bunu bir siyasi linç ve zulüm sayıyoruz, desteklemiyoruz. Kendisine bir haksızlık yapıldığı kanaatindeyim. Yeni başkanı ve belediye yönetimini tanımıyoruz. Lehlerinde söylemler duyduk. Seçilmiş bir insanın istifa ettirilerek yerine bir başka ismin atanmasını ardından da meclis tarafından seçilmesini asla doğru bulmuyoruz. AK Partili, MHP'li, hatta sonuca tesir edemese de bizim bir meclis üyemiz AK Parti genel merkezinin belirlediği ismi onaylamışlardır. Siyaseten de, insani olarakta doğru değildir. Rasim Arı'ya üzüldük ve bu siyasi lince de karşı çıkmaya devam edeceğiz. Ben yeni belediye yönetiminden umutlu değilim. Esasın yönetime daha önceki belediye başkanıyla birlikte çalışmış kişiler de getirildi. Ben Hasan Ünver'in perde gerisinden belediyeyi yöneteceği kanaatindeyim. Bu sonucu Hasan Ünver sağlamıştır. AK Parti genel merkezi ile istişareleri sonucunda Rasim Arı'nın istifasını ve yeni belediye yönetiminin atanmasını kendisinin sağladığı kanaatindeyim. Çok ciddi bir çalışma yapılacağını düşünmüyorum. Hasan Ünver'in 15 yıldır belediyenin kaynaklarını hortumlamak dışında Nevşehir'e öyle bir hizmeti olmamıştır. Şu anda belediye yönetimine Hasan Ünver'in ekibinin hakim olduğu gözlemlenmektedir" diye konuştu.