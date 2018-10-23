Hasan Albayrak Ürgüp Belediye Başkanlığı için aday adaylığını açıkladı

Hasan Albayrak yapmış olduğu açıklamada “Yıllardır Siyaset Ve Bürokrasi İle İç İçe Bulunmaktayım. Ak Parti İktidarı Döneminde Gerçekleşen İcraatları Takip Edip Gururlanmaktayım. İş Hayatımda Hazırlamış Olduğum Proje Ve Fikirlerimi Memleketimde Gerçekleştirmek İçin 2009 Ve 2014 Yıllarında Ürgüp Belediye Başkanlığına Aday Adayı Oldum. Aday Adayı Olduğum Süre İçerisinde Bölgemiz İçin Hazırlamış Olduğum Projeler Halkımızdan İlgi Gördü. Bu Projelerin Gerçekleşmesi İçin Memleket Sevdalısı Bir Parti Partinin Hizmetkarı Olarak Çalışırsam Gerçekleşeceğine İnancım Sonsuzdur. Ülkemizin Çok Önemli Bir Süreçten Geçtiği Bu Dönemde Birlik Ve Beraberliğe Daha Çok İhtiyacımız Olduğunun Bilinciyle, Ülkemizin Ak Parti İktidarı İle Kazanmış Olduğu Kalkınma Hamlesine Destek Vermek İçin, ben Değil, Biz Kişisel Çıkar Değil, Toplumsal Çıkarı İlke Edinerek, Ürgüp Belediye Başkan Aday Adayı Oldum.” Dedi.