Harun Karacan'dan NTB Başkanı Salaş'a ziyaret

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı ve Eskişehir Milletvekili Harun Karacan, Nevşehir Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Salaş’ı Makamında Ziyaret Etti.