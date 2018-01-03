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Harun Karacan'dan NTB Başkanı Salaş'a ziyaret

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı ve Eskişehir Milletvekili Harun Karacan, Nevşehir Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Salaş’ı Makamında Ziyaret Etti.

03 Ocak 2018 Çarşamba 16:29
Harun Karacan'dan NTB Başkanı Salaş'a ziyaret
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı ve Eskişehir Milletvekili Harun Karacan, Nevşehir Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Salaş’ı Makamında Ziyaret Etti.

Ziyarette Karacan'a AK Parti Nevşehir Milletvekilleri Mustafa Açıkgöz, Murat Göktürk, Ebubekir Gizligider, Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver, AK Parti İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar, İl Genel Meclis Başkanı Süleyman Özgün, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Edip Avşar, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Ayşe Bilgiç ve NTSO Başkan Vekili Mehmet Ali Öbekli de eşlik ettiler.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karacan’ı makamında ağırlayan Nevşehir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Salaş, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek kendilerine teşekkür etti.

Borsa Başkanı Salaş, Karacan ile bir süre görüştü.

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