Hapis cezası ile aranan 2 kişi yakalandı

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından hakkında hapis cezası ile arama kararı bulunan 2 kişi yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sonrasında trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçundan 2 ay 15 gün hapis cezası ile aranan S.K. ve Gülşehir Asliye Ceza Mahkemesinde basit yaralama suçundan 3 ay 10 gün hapis cezası ile aranan M.P. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen her iki şüphelide tutuklanarak Nevşehir E tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.