Halkımıza en iyi hizmeti sunabilmenin gayreti içerisindeyiz

NEVŞEHİR(MHA) Nevşehir sebzeciler, meyveciler ve seyyar pazarcılar odası başkanı Selim Özmen, Nevşehir pazaryerindeki ürünlerin kaliteli ve en uygun fiyatla Nevşehir halkına sunulduğuna dikkat çekerken, tüm Nevşehirlilerin gönül rahatlığı içerisinde alışverişlerini sürdürdüklerine işaret etti.Türkiye’nin en modern pazar alanında bulunan tüm tezgahlarda Nevşehir halkına Türkiye’nin dört bir yanından getirilen, kaliteli ürünlerin halka sunulduğunu kaydeden oda başkanı Özmen, “Nevşehir pazaryerimizde haftanın iki günü halka sunulan ürünlerimizin kalitesinden, hijyenik olmasından ve en uygun fiyata halka sunulmasından kimsenin endişesi olmasın. Genel itibariyle halkımızın da bu konuda herhangi bir endişe içerisinde olmadığını görüyoruz. Her hafta daha da artan talebi karşılamak ve Nevşehir halkımıza en iyi hizmeti sunabilmenin çabası içerisindeyiz” diye konuştu.