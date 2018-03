Halk oyunlarında Ortahisar başarısı

Bu başarılı sonuçla birlikte ilimizi Kırşehir ilinde yapılacak olan Grup müsabakalarında temsil etmeye hak kazanan Yıldızlar Halk Oyunu ekibinden öğrenciler, Okul Müdürü Nezih Talu ve Antrenör Ayşenur Neşeli ile birlikte İlçe Milli Eğitim Müdürü Savaş Özdemir’i ziyaret ederek teşekkürlerini sundular.

“İlçe olarak düzenlenen bütün etkinliklere tam destek veren Müdüre bir teşekkür ziyaretinde bulunduk.” diyen Ortahisar Fatih Ortaokulu Müdürü Nezih Talu, bundan sonra da etkinliklerin devam edeceğini belirtti.

Etkinliklerin öğrencilerin gelişimindeki önemine değinen İlçe Milli Eğitim Müdürü Savaş Özdemir, “Çocuklarımız bizim geleceğimiz. Onlara güvendiğimiz sürece her konuda başarılı olacaklarına ve ilçemizi her konuda başarı ile temsil edeceklerine şüphemiz yok. Azimli ve kararlı çalışmaların sonucu mutlaka üstün başarı ile neticelenir. Sizler etkinliklerinize devam ederek göğsümüzü kabartmaya çalışın, biz her zaman yanı başınızda desteğe hazır olacağız.” dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Savaş Özdemir grup müsabakalarında her iki ekibe de başarılar diledi.