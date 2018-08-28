Halk Günü Uygulaması Devam Ediyor

Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen ’in makamında gerçekleştirilen halk günü uygulamasıyla vatandaşlar, Belediye Başkanı ile randevu almaya gerek duymadan birebir görüşme imkânı buluyor.

Belediye Başkanı Seçen amaçlarının tüm vatandaşlar ile doğrudan iletişim kurmak ve sorunlara hızlı çözüm üretmek olduğunu belirtti.

Halkla her fırsatta bir araya geldiklerini ancak yine de kendilerine ulaşma noktasında hiçbir vatandaşın mağdur olmaması için her hafta Salı günü düzenledikleri Halk günü uygulamasıyla vatandaşları belediyede ağırladıklarını dile getiren Belediye Başkanı Seçen:” Tüm gayretimiz ve çabamız hemşehrilerimizin derdine derman olabilmek. Makamımız halka hizmet makamı. Bizde Nevşehirli hemşehrilerimizin hizmetkarı olarak bulunuyoruz. Vatandaşlarımızın bir yandan sorunlarına çözüm üretmeye çalışırken, diğer yandan da bizlerle paylaşmak istedikleri proje ve çalışmaları da değerlendirme imkanı buluyoruz. Vatandaşlarımızın yaşadığı her sorun bizim temel sorunumuzdur, . Bugüne kadar bu anlayışla hizmet ettik, etmeye de devam edeceğiz.” dedi.