Halis Uluer’den Çanakkale Mesajı

Uluer şu ifadeleri kullandı: “Çanakkale zaferi, tarih boyunca bağımsızlık ve vatan sevgisi uğruna savaşmaktan çekinmeyen aziz milletimizin, sarsılmaz inanç ve kararlılığının, bütün imkânsızlıklara rağmen vatanını korumak için verdiği milli mücadelenin destanıdır.

Vatan, hürriyet ve istiklal için hiçbir fedakârlıktan kaçınmayan aziz milletimiz, tarih boyunca gurur kaynağımız olan büyük zaferlere imza atmıştır. 18 Mart 1915 tarihinde 'Çanakkale geçilmez' diye yazılan bu destan, bu zafer, dünya tarihini ve masa başında yapılan hesapları değiştirmiştir. Bu destan, aynı zamanda milli mücadelenin de ilk kıvılcımı olmuştur.

Bugün milletimiz, Çanakkale Ruhu, bilinciyle birlik ve beraberlik içinde hareket etmekte, iç ve dış mihraklara karşı hala mücadele etmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle, “18 Mart Şehitleri Anma Günü” ve Çanakkale Zaferi’nin 106. yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, ebediyete intikal eden kahramanlarımızı, vatanını canından aziz bilen tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Ruhları şad olsun.