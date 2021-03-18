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Halis Uluer’den Çanakkale Mesajı
Uluer Şirketler Gurubu Yönetim Kurulu Başkanı Halis Uluer Çanakkale Zaferi’nin 106’ncı yıl dönümü nedeniyle mesaj yayınladı.
Nevşehir 18.03.2021, 10:03
Uluer şu ifadeleri kullandı: “Çanakkale zaferi, tarih boyunca bağımsızlık ve vatan sevgisi uğruna savaşmaktan çekinmeyen aziz milletimizin, sarsılmaz inanç ve kararlılığının, bütün imkânsızlıklara rağmen vatanını korumak için verdiği milli mücadelenin destanıdır.
Bugün milletimiz, Çanakkale Ruhu, bilinciyle birlik ve beraberlik içinde hareket etmekte, iç ve dış mihraklara karşı hala mücadele etmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle, “18 Mart Şehitleri Anma Günü” ve Çanakkale Zaferi’nin 106. yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, ebediyete intikal eden kahramanlarımızı, vatanını canından aziz bilen tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Ruhları şad olsun.