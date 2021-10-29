Halis Uluer’den 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Mesajı

Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yılına daha da çok yaklaşmanın heyecanı içinde olduklarını belirten Uluer, mesajında şu ifadelere yer verdi: “Savaş ve işgallere karşı ülkemizin nadide topraklarına bahar gibi gelen Cumhuriyet için çok fazla mücadele verilmiştir.

Yokluk içerisinde genci, yaşlısı, askeri ve sivili olmak üzere koca bir milletin bizlere bıraktığı bu eserin 98. yıl dönümünü kutlamaktan mutluluk duyuyoruz.

BİZLERE BU MİRASI BIRAKANLARA BUNU BORÇLUYUZ

Kurtuluş Savaşı, milletimizin var olma savaşı, Cumhuriyet ise, yeniden dirilişin simgesidir. Çok ağır bedeller ödenerek kazanılmış bir istiklal mücadelesinin ardından “Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir!” ilkesiyle ilan edilen Cumhuriyet, milletimizin çağdaş ve muasır medeniyetler seviyesine ulaşması yolunda atılan en önemli adım olmuştur.

Bugün de bizlere düşen görevlerin en başında atalarımızın büyük mücadeleler ile bıraktığı cumhuriyeti korumak, üretime, bilime, değerlerimize, eğitime daha da önem vererek milletimizin refahını arttırmak ve ülkemizi dünya içerisinde hak ettiği yere taşımaktır.

Bizlere bu mirası bırakanlara bunu borçluyuz. Tüm bu duygu ve düşüncelerle Cumhuriyetimizin 98. yıldönümünde tüm vatandaşlarımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutluyorum.