Halis Uluer’den 15 Temmuz mesajı

Uluer, “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” dolayısıyla yayınladığı mesajında şu ifadelere yer verdi: “15 Temmuz 2016 gecesi gerçekleştirilmek istenen hain darbe girişimi, aziz milletimize ve şehitlerimizin kanıyla yoğrulmuş bu topraklara yapılan tarihin en büyük ihanetlerinden biridir. Ülkemizi işgal etmek isteyen iç ve dış güçlerin hain darbe planlarını sahneye koyduğu bu karanlık gece hamdolsun milletimizin bağımsızlığımıza ve demokrasimize olan bağlılığı sayesinde bertaraf edildi.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla tek yürek olarak sokaklara çıkan milletimiz bundan beş yıl önce hain terör örgütünün darbe girişimini geri püskürterek, şanlı bir destan yazdı.

İHANETİ ASLA UNUTMAMALIYIZ

Bu şanlı destanı yazarken nice kahramanlarımız şehit, nicesi de gazi oldu. Bu ülke topraklarında yaşayan 84 milyon birey olarak hepimiz kahramanlarımıza minnet borçluyuz.

Al bayrağımız uğruna toprağa düşmüş tüm şehitlerimizi ve 15 Temmuz şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize ise şükranlarımı sunuyorum.

Hain terör örgütünün bu ihanetini asla unutmamalı, 15 Temmuz ruhunu sürekli diri tutarak yapılan bu ihaneti gelecek nesillerimize aktarmalıyız.”