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Halis Uluer Regaip Kandili Dolayısıyla Bir Mesaj Yayınladı
Uluer Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Halis Uluer, Regaip Kandili vesilesiyle bir mesaj yayınladı.
Nevşehir 18.02.2021, 11:08
Uluer, mübarek üç ayların ve Regaip Kandili’nin insanlığın yaşadığı sıkıntıların sona ermesine vesile olmasını diledi.
Manevi iklimin her zamankinden daha yoğun yaşandığı bu aylarda kardeşlik, dayanışma, barış ve huzurun hâkim olması düşüncesiyle, üç ayların şahsımız, ailemiz ve ülkemiz için güzelliklere vesile olmasını temenni ediyor ve tüm Nevşehirli hemşehrilerimin ve İslam âleminin Regaip Kandili'ni tebrik ediyorum.”