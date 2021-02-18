Halis Uluer Regaip Kandili Dolayısıyla Bir Mesaj Yayınladı

Uluer, mübarek üç ayların ve Regaip Kandili’nin insanlığın yaşadığı sıkıntıların sona ermesine vesile olmasını diledi.

Regaip Kandili mesajında; mağfiret, rahmet ve bereket mevsimi olarak bilinen üç ayların müjdecisi ve Recep ayının ilk perşembe gecesinde idrak edilen Regaip Kandili’nde herkesin, savaş ve zulümlerin sona erdirilmesi; barış ve huzurun tesis edilmesi için dua etmesi gerektiğini belirten Uluer, şunları dile getirdi: “Herkesin, kendi hayat muhasebesini yaparak ‘Allah'a daha iyi nasıl kulluk edebilirim?’ düşüncesinde olmaya devam etmesi gerekiyor.

Manevi iklimin her zamankinden daha yoğun yaşandığı bu aylarda kardeşlik, dayanışma, barış ve huzurun hâkim olması düşüncesiyle, üç ayların şahsımız, ailemiz ve ülkemiz için güzelliklere vesile olmasını temenni ediyor ve tüm Nevşehirli hemşehrilerimin ve İslam âleminin Regaip Kandili'ni tebrik ediyorum.”