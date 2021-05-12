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Halis Uluer, Ramazan Bayramı Dolayısıyla Kutlama Mesajı Yayınladı
Uluer Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Halis Uluer, Ramazan Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı.
Nevşehir 12.05.2021, 11:40
Uluer mesajında: "Koronavirüs salgını sebebiyle bu sene de Ramazan Bayramı'nı sevdiklerimizden ayrı geçirecek olsak da milli ve manevi değerlerimize sahip çıkarak sevgi, saygı, dayanışma ve hoşgörü duygularını egemen kıldığımız sürece daha nice bayramlara erişeceğiz.
Bu duygu ve düşüncelerle Ramazan Bayramı’nın şehrimize, ülkemize, İslam âlemine, Müslümanlara ve tüm insanlığa sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini diler, milletimizin Ramazan Bayramı’nı kutlarım.”