Halis Uluer, Ramazan Bayramı Dolayısıyla Kutlama Mesajı Yayınladı

Uluer mesajında: "Koronavirüs salgını sebebiyle bu sene de Ramazan Bayramı'nı sevdiklerimizden ayrı geçirecek olsak da milli ve manevi değerlerimize sahip çıkarak sevgi, saygı, dayanışma ve hoşgörü duygularını egemen kıldığımız sürece daha nice bayramlara erişeceğiz.

Bayramlar; milletçe birlik ve beraberliğin, dayanışmanın en güzel örneğinin yaşandığı dostluk ve kardeşlik bağlarının pekiştirildiği, müstesna günlerdir. Tüm dünyanın mücadele ettiği koronavirüs salgınının bir an önce bitmesi ve bayramlarımıza eskisi gibi kavuşmayı diliyorum. Her şeyin yoluna gireceği ve eski normalimize döneceğimizi umuyor ve Rabbimden temenni ediyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle Ramazan Bayramı’nın şehrimize, ülkemize, İslam âlemine, Müslümanlara ve tüm insanlığa sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini diler, milletimizin Ramazan Bayramı’nı kutlarım.”