Halis Uluer Mevlit Kandili Münasebetiyle Bir Mesaj Yayımladı

Mesajında; Mevlit Kandil’ine ulaşmanın sevinci, huzuru ve mutluluğu içerisinde olduklarını belirten Uluer, Hazreti Muhammed'in doğum günü olan ve insanlığın dirilişinde, karanlığın aydınlığa çıkışında önemli yere sahip olan bugünü güzel şekilde değerlendirmek gerektiğini söyledi. Uluer, “Bütün insanlığa rahmet elçisi olarak gönderilen ve insanların en hayırlısı olan Peygamber Efendimizin yeryüzünü şereflendirmeleri insanlık tarihinin en müstesna, en önemli hadiselerinden biridir. Dinimizin emirlerini insanlığa ulaştıran gerek hayat tarzı, gerekse söz ve düşünceleriyle yaratılış ve varoluşun sırrını anlamaya, bilgi, inanç ve selâmete çağıran Peygamberimiz, bütün ahlaki güzellikleri yaşayarak öğütleyen örnek bir kişidir.” dedi.

“Millet olarak her zamankinden daha çok birliğe, beraberliğe ve kardeşliğe ihtiyaç duyduğu bugün ve mübarek geceleri birer fırsat olarak değerlendirmeliyiz.” ifadelerini kullanan Uluer, mağfiret kapılarının sonuna kadar açıldığı bu manevi günlerde yaşlıların, hastaların, eş dost ve akrabaların ihmal edilmemesi ve gönüllerini hoş tutmak gerektiğini vurguladı.

Uluer Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Halis Uluer, “Tüm İslam âleminin Mevlit Kandil’ini en içten dileklerimle tebrik ediyor, ülkemize ve tüm insanlık âlemine sağlık ve esenlikler getirmesi diliyorum.” dedi.