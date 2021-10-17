Halis Uluer Mevlit Kandili Münasebetiyle Bir Mesaj Yayımladı
Uluer Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Halis Uluer, tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen Hazreti Muhammed'in (S.AV) dünyaya teşriflerini müjdeleyen Mevlit Kandili münasebetiyle bir mesaj yayımladı.
Mesajında; Mevlit Kandil’ine ulaşmanın sevinci, huzuru ve mutluluğu içerisinde olduklarını belirten Uluer, Hazreti Muhammed'in doğum günü olan ve insanlığın dirilişinde, karanlığın aydınlığa çıkışında önemli yere sahip olan bugünü güzel şekilde değerlendirmek gerektiğini söyledi. Uluer, “Bütün insanlığa rahmet elçisi olarak gönderilen ve insanların en hayırlısı olan Peygamber Efendimizin yeryüzünü şereflendirmeleri insanlık tarihinin en müstesna, en önemli hadiselerinden biridir. Dinimizin emirlerini insanlığa ulaştıran gerek hayat tarzı, gerekse söz ve düşünceleriyle yaratılış ve varoluşun sırrını anlamaya, bilgi, inanç ve selâmete çağıran Peygamberimiz, bütün ahlaki güzellikleri yaşayarak öğütleyen örnek bir kişidir.” dedi.
Uluer Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Halis Uluer, “Tüm İslam âleminin Mevlit Kandil’ini en içten dileklerimle tebrik ediyor, ülkemize ve tüm insanlık âlemine sağlık ve esenlikler getirmesi diliyorum.” dedi.