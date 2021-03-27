Halis Uluer Berat Kandili Vesilesiyle Bir Kutlama Mesajı Yayınladı

Uluer Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Halis Uluer Mesajında: “Pandemi dönemini yaşadığımız ve iyice bunaldığımız bu zor zaman diliminde bir kez daha mübarek bir akşamın, kutlu bir Kandil'in manevi nuruyla aydınlanıyor, ruhumuzu ısıtıyor, ellerimizi semaya huşuyla açıyoruz.

Berat; günahlardan arınma, temize çıkma, ilahi af ve rahmete nail olma anlamındadır. “Ramazan Ayı”ın müjdecisi olan Berat Kandili aynı zamanda af ve mağfiret çeşmesi; ihsan ve mükafat hazinesidir. Umuyorum ki, manevi yaralarımızın tamir ve tedavisi Berat Kandili sayesinde mümkün olsun.

Berat ihsandır, bu gece hürmetine dertliler dertlerinden kurtulsun, hastalar şifaya kavuşsun. Bu kutsal gecenin vicdan muhasebesi, kalp sorgulaması için iyi bir fırsat olduğu aşikardır. Biliyoruz bu gecede edilen dualar geri çevrilmez, tövbe kapıları sonuna kadar açıktır ve eminim ki rahmet, mağfiret layık olana Rabbimiz tarafından sunulacaktır.

Bizler de berata vasıl olma arzusundayız. Manevi arınmanın, günahlardan aklanmanın, ilahi af ve mağfirete layık olabilmenin müstesna zamanlarından birisi olan Berat Kandili'nde kurtuluşa erişilmesi temennisiyle, bu kutlu gecenin insanlığa sağlık, huzur ve barış getirmesini Rabbimden diliyorum.

Berat Kandilimizin manevi temizlenmeye, vicdani doğrulmaya, birliğimizin ve kardeşliğimizin güçlenmesine vesile olmasını ümit ediyor; aziz milletimizin, hemşerilerimizin bu mübarek gecesini kutluyorum” ifadelerini kullandı.