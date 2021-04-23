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Halis Uluer, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlama Mesajı Yayınladı
Uluer Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Halis Uluer, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama mesajı yayınladı.
Nevşehir 23.04.2021, 10:53
“Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK bugünü çocuklarımıza armağan ederek gelecek nesillere ne kadar güvendiğini ve değer verdiğini ortaya koymuştur.
Ben de geleceğimizin teminatı çocuklarımızın yüzlerindeki gülümsemenin, kalplerinde sevgi ve umut çiçeklerinin hiç solmaması temennisiyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyor ve tüm dünya çocuklarının barış ve huzur içinde yaşamasını diliyorum.”