Halis Uluer, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlama Mesajı Yayınladı

“Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK bugünü çocuklarımıza armağan ederek gelecek nesillere ne kadar güvendiğini ve değer verdiğini ortaya koymuştur.

Tüm dünya çocuklarının kardeşçe kutladığı ilk ve tek çocuk bayramı olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı barış içinde yaşanacak bir dünyanın tohumlarını ekmektedir.

Ben de geleceğimizin teminatı çocuklarımızın yüzlerindeki gülümsemenin, kalplerinde sevgi ve umut çiçeklerinin hiç solmaması temennisiyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyor ve tüm dünya çocuklarının barış ve huzur içinde yaşamasını diliyorum.”