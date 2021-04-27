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Halil Uluer ve Eşinin cenazeleri yarın Nevşehir'de toprağa verilecek
Kocaeli’de Kuzey Marmara Otoyolu’nda kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada Kazakistan’ın Nevşehir Fahri Konsolosu iş adamı Halil Uluer ve eşi Fatma Uluer hayatını kaybetti.
Nevşehir 27.04.2021, 23:55 28.04.2021, 00:49
Türk dünyası Türkmen beyi Kazakistan Nevşehir Fahri konsolosu Sn. Dr. Halil Uluer ve eşi Fatma Uluer elim bir trafik kazasında Hakk’ın rahmetine kavuşmuştur.
Merhum ve merhumenin cenazeleri yarın (28.04.2021) ikindi namazına müteakip Ali Bey Camii'inden kaldırılacaktır.
Elim kazada hayatlarını kaybeden Uluer ve Demirkan Çiftine Allah’tan Rahmet Kederli ailesine ve sevenlerine Başsağlığı dileriz.
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