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Hakkında 5 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
Ankara adli makamlarınca hakkında arama kararı çıkartılan ve 5 yıl hapis cezası bulunan şüpheli Nevşehir’de yakalandı.
Nevşehir 15.06.2020, 09:46 15.06.2020, 10:10
Alınan bilgilere göre, Ankara adli makamlarınca nitelikli yağma ve hükümlü veya tutuklunun kaçması suçundan aranan ve hakkında 5 yıl hapis cezası bulunan şüpheli, Nevşehir’de Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.