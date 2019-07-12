Hain Darbe Girişiminin Yıldönümünde Nevşehirliler Diriliş Meydanında Buluşacak

Nevşehir Belediyesi tarafından, 15 Temmuz 2016'da yaşanan darbe girişiminin ardından "Demokrasi ve Milli Birlik Günü" ilan edilen 15 Temmuz'u unutturmamak amacıyla etkinlik programı hazırladı. Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı’nın büyük önem verdiği etkinlikler, 15 Temmuz 2019 Pazartesi günü Saat 19.45’te Nevşehir protokolünün ve vatandaşların Ziraat Bankası Kavşağı’nda toplanmasıyla başlayacak.

Ellerindeki Türk Bayrakları ve Mehteran Takımının seslendireceği marşlar eşliğinde Diriliş Meydanına kadar yürüyecek olan kalabalık İstiklal Marşı ve Saygı Duruşunda bulunulmasının ardından Kuran-ı Kerim Tilaveti ve yapılacak dualarla 15 Temmuz şehitlerini anacak.

Nevşehir protokolünün yapacağı açılış konuşmasının ardından ise saat 21.30’da Dursun Ali Erzincanlı konseri başlayacak.

15 Temmuz kısa film gösterilerinin de yer aldığı programın son bölümünde ise dünyaca ünlü sanatçı Maher Zain Nevşehirlilerle buluşacak.



