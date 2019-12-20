Hafta Sonu Sis Dağılıyor, Yağışlı Sistem ve Fırtına Geliyor!

Yurdumuzun bu hafta sonu kuzeybatı kesimlerden başlayarak Balkanlar üzerinden gelen alçak basınç merkezi ve buna bağlı cephe sisteminin etkisine girmesi bekleniyor. Bölgemiz genelinde parçalı bulutlu olarak geçeceği beklenen hafta sonunun ardından;

23.12.2019 Pazartesi günü Kayseri, Kırşehir, Nevşehir ve Yozgat çevrelerinde sabah saatlerinden sonra zamanla aralıklı yağmurlu geçeceği, rüzgârın ise güney ve güneybatı yönlerden fırtına, zaman zaman kuvvetli fırtına (60-90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

Esmesi beklenen kuvvetli rüzgârın etkisini 24.12.2019 Salı günü Kayseri, Nevşehir ve Sivas çevreleri ile Yozgat’ın doğu kesimlerinde etkisini azaltarak devam ettirmesi ve aynı günün akşamında hafiflemesi beklenmektedir.

Hafta başında Yurt genelinde görülmeye başlanacak yağışların önümüzdeki hafta sonuna kadar yurdun büyük bölümünde yağmur ve sağanak şeklinde etkili olmaya devam edeceği, ancak bu yağışların önümüzdeki hafta ortasından itibaren karla karışık yağmur ve kar şeklinde meydana geleceği tahmin ediliyor.

Yüksek basınç ve sıcak hava nedeniyle mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının yağışlı havayla birlikte hafta başında batı bölgelerimizden başlayarak azalması ve ülkemiz genelinde mevsim normalleri seviyesine inmesi bekleniyor.

Kuvvetli yağış ve fırtınanın meydana getirebileceği olumsuzluklara karşı yayımlanacak meteorolojik uyarılara dikkat edilmesi ve gereken tedbirlerin alınması can ve mal güvenliği açısından önem arz etmektedir.