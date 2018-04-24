Hacıbektaş’ta uçurtma şenliği düzenlendi

Hacıbektaş Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile ilkini gerçekleştirmiş oldukları uçurtma şenliği Hacıbektaş Çilehane Mevkiinde düzenlendi. Uçurtma Şenliğe, İlçe Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer olmak üzere, Hacıbektaş Belediye Başkanı Ali Rıza Selmanpakoğlu, İlçe Emniyet Müdürü Musa Altın, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayhan Karaboduk, tüm daire amirleri ve eşleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Oldukça görkemli ve bir o kadar da eğlenceli geçen şenlikte; büyük küçük demeden herkes kendi yaptığı ya da temin ettiği uçurtmasını uçurttu. Aynı anda birçok kişinin uçurtmasını uçurtması gökyüzünde adeta bir renk cümbüşü oluşmasını sağladı.

İlk etapta öğrenciler heyecan ile birlikte uçurtmalar düzenlenerek gökyüzüne doğru süzülmeye bırakıldı.

Kaymakam Yiğit Yaşar Demirer, “Temiz havanın, temiz toprağın ve temiz suyun kıymetini bilecek olan gelecek nesillerimizle birlikte bizler farkındalık oluşturabilmek için tüm çocuklarımız ile uçurma uçurtmak için burada bulunmanın mutluluğunu yaşıyorum. Bizler insanlarımıza daha güzel bir ortam oluşturabilmek, sürdürülebilir bir ekoloji sağlayabilmek için var gücümüzle çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz” dedi.