Hacıbektaş’ta 1 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Nevşehir’in Hacıbektaş ilçesinde Mucur adli makamlarınca 1 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Hacıbektaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Mucur adli makamlarınca işyeri dokunulmazlığını ihlal etme suçundan 1 yıl kesinleşmiş hapis cezası suçundan yakalama kararı ile aranan 27 yaşındaki Ü.İ.E. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.