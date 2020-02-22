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Hacıbektaş ve Derinkuyu'da iş yerlerinde gıda denetimi
Hacıbektaş ve Derinkuyu ilçelerinde gıda kontrol görevlileri, restoran, kasap, okul kantinleri ve kafe gibi toplu tüketim mekanlarını denetledi.
Nevşehir 22.02.2020, 18:04
NEVŞEHİR (AA) - Tarım ve Orman Bakanlığınca ülke genelinde gıda güvenliğini sağlamak ve farkındalığını artırmak amacıyla başlatılan denetim seferberliği kapsamında, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri hijyen ve gıda güvenliği çerçevesinde denetimlerde bulundu.
Derinkuyu ilçesinde de gıda kontrol görevlileri zabıta ekiplerinin de desteği ile çeşitli işletmeleri denetledi.
Denetimlerle ilgili gazetecilere açıklamada bulunan Derinkuyu Belediye Başkanı Bülent Aksoy, "İlçemizde gıda işletmeciliği yapan iş yerlerine yönelik denetimlere devam edilmektedir. Denetimlerde işletmelere gerekli uyarı ve ikazlar yapılmıştır." diye konuştu.