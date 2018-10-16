Hacıbektaş'ta Şok Uygulama

İlimiz genelinde gerçekleşebilecek her türlü terör olaylarına ve asayişe müessir olaylara önceden müdahale edebilmek, halkımızın can ve mal güvenliğini sağlamak, işlenebilecek muhtemel suçları engelleyebilmek ve diğer suç ve suç unsurlarının tespit edilerek ele geçirilmesini sağlamak amacıyla;

*Hacıbektaş* İlçemizde *12.10.2018* günü *18.00-20.00* saatleri arası *05 ekip, 69 personelimizin* katılımı ile *“2018/12 Hacıbektaş Şok Uygulama-21”* gerçekleştirilmiştir.

Yapılan Umuma açık yerler ve yol uygulamalarında; 106 şahsın GBT sorgulaması yapılmış, 6 araç ve 21 umuma açık iş yeri kontrol edilmiş, her hangi bir suç ve suç unsuruna rastlanmamıştır.