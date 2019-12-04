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Hacıbektaş Kaymakamı Kurtoğlu’ndan Rektör Bağlı’ya iade-i ziyaret
Nevşehir’in Hacıbektaş İlçe Kaymakamı Kübra Kurtoğlu, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (nevü) Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı’yı Ziyaret Etti.
Nevşehir 04.12.2019, 14:01
Nevşehir’in Hacıbektaş İlçe Kaymakamı Kübra Kurtoğlu, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı’yı ziyaret etti.
Kaymakam Kurtoğlu ile bir süre görüşen Rektör Bağlı, ziyaret sonunda kendilerine günün anısına plaket takdiminde bulundu.
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