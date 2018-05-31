Hacıbektaş İlçesinde Sağlık İçin Hareket Et Yürüyüşü Düzenlendi

10 Mayıs Dünya Sağlık İçin Hareket Et Günü”etkinlikleri kapsamında Nevşehir İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Hacıbektaş İlçe Devlet Hastanesi'nin organize ettiği yürüyüş etkinliği 31 Mayıs günü Hacıbektaş İlçesinde yürüyüş etkinliği düzenlendi. Sağlık için hareket etmenin önemi hakkında halkın farkındalığını artırmak amacıyla " Sağlığa Atılacak Bir Adımda, Hareket Sizsiniz" sloganı ile yapılan yürüyüşe İlçe Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, İlçe Daire Amirleri, Hastane Yönetici ve çalışanları, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.