Hacıbektaş Belediye başkanlığı aday adaylığı için CHP’den 6 başvuru

2019’da yapılacak olan mahalli idareler seçimleri öncesinde Hacıbektaş Belediyesi başkan aday adaylığı için altı isim başvuruda bulundu.

CHP’den Mart 2019 seçimlerinde Hacıbektaş Belediye Başkan adayı gösterilebilmek için 6 isim aday adaylık başvurusunda bulundu. Mevcut Belediye Başkanı Ali Rıza Selmanpakoğlu’nun yanı sıra CHP Hacıbektaş ilçe başkanlığı görevinden istifa eden Yoldaş Altıok, Ali Kahin, Aliye Okur, Ali Eğer ve Deniz Aygüneş CHP’nin Hacıbektaş Belediye başkan adayı olabilmek için başvuruda bulunduğu öğrenildi.

Güncelleme Tarihi: 29 Ekim 2018, 14:34