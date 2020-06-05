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Hacıbektaş Belediye Başkanı Altıok’tan, Başkan Arı’ya Ziyaret
Hacıbektaş Belediye Başkanı Arif Yoldaş Altıok, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı’yı ziyaret etti.
Nevşehir 05.06.2020, 17:34
Nevşehir’in Hacıbektaş ilçesinde bu yıl 57’ncisi gerçekleştirilecek olan Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri öncesinde Hacıbektaş Belediye Başkanı Arif Yoldaş Altıok, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı’yı ziyaret ederek bir süre görüştü.
Belediye Başkanı Rasim Arı, ilk kez ulusal düzeyde 16 Ağustos 1964 yılında Hacı Bektaş Veli Külliyesinin müze olarak açılması ile yapılan Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinliklerinin hem Hacıbektaş ilçesinin hem de Nevşehir’in tanıtımı için de büyük öneme sahip olduğunu belirtti.