Hacıbektaş Belediye Başkanı Altıok, İçişleri Bakanı Soylu ile görüştü

NEVŞEHİR(KHA)- Hacıbektaş Belediye Başkanı Arif Yoldaş Altıok İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu ziyaret ederek Hacıbektaş ilçesinin sorunlarını ve çözüm önerilerini iletti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile yaklaşık 1 saat görüşen Hacıbektaş Belediye Başkanı Arif Yoldaş Altıok açıklamasında, “İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu’nun daveti üzerine Sayın Ali Arif Özzeybek ile Ankara’da bir araya geldik. Hacıbektaş’ın gündemdeki sorunlarını ve çözüm önerilerimizi kendisine ilettik. Misafirperverliklerinden dolayı Hacıbektaş İlçesi adına teşekkür ediyorum” dedi.

Hacıbektaş Belediye Başkanı Arif Yoldaş Altıok ziyaretin anısına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya Hacıbektaş Veli tablosu hediye etti.