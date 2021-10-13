Hacı Mesut Çetin Anaokulunun Açılışı Yapıldı

Açılış törenine Sayın Valimiz İnci SEZER BECEL, Nevşehir Milletvekili Sayın Mustafa AÇIKGÖZ, Nevşehir Belediye Başkanı Sayın Mehmet SAVRAN, Ak Parti Nevşehir İl Başkanı Sayın Ali KEMİKKIRAN, İl Genel Meclis Başkanı Sayın Gürbüz DİNÇ, İl Millî Eğitim Müdürümüz Sayın Murat DEMİR, Nevşehirli Bürokratlar ve İş Adamları Derneği (NEVBİAD) Başkanı Sayın Kazım Tekin, Hayırsever İş Adamı Mesut Çetin ve kıymetli eşi, NEVBİAD Yönetim Kurulu üyesi İş Adamı Bayram SAĞLAM, Ürgüplü hayırsever işadamı Bekir ERDOĞAN, basın mensupları katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan tören il protokolünün konuşmalarıyla devam etti.

Sayın Valimiz İnci SEZER BECEL “Çocuklarımızın kişilikleri küçük yaşlarda oturuyor. Çocuklarımızın yetişmesinde ailelere ciddi katkı sunan okul öncesi eğitime önem vermemiz gerekiyor. Bu konuda devletimiz tarafından ciddi bir seferberlik başlatılmış durumda. Açılışını yaptığımız anaokulumuz inşallah hem kentimiz, hem çocuklarımız, hem de ülkemiz için hayırlara vesile olur. Devlet vatandaş iş birliği ile ilimize kazandırılan okulumuz için hayırseverimiz Mesut ÇETİN’e ve emeği geçen herkese Nevşehir halkı adına teşekkür ediyorum.” dedi.

Nevşehir Milletvekili Sayın Mustafa Açıkgöz de "İstanbul'da yaşayan NEVBİAD üyesi kıymetli hemşehrimiz Mesut Çetin bey doğduğu topraklara vefasını göstererek hayırlı bir işe imza attı. Şehrimizin ve ülkemizin geleceği minik yavrularımızın yetişmesinde önemli katkılar sunacak olan Hacı Mesut Çetin Anaokulunun şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Hayırsever iş insanımız Mesut Çetin'i de bu örnek davranışından dolayı kutluyorum. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz." dedi.

Nevşehir Belediye Başkanı Sayın Mehmet SAVRAN ise konuşmasında, anaokulunun Nevşehir’de okul öncesi eğitime ciddi bir katkı sunacağına ve şehrin önemli bir ihtiyacını gidereceğine inandığı kaydetti. Böylesine anlamlı bir hayır işine katkıda bulunduğu için NEVBİAD yöneticilerine de teşekkür eden Sayın Mehmet SAVRAN “Şehrimizin ve ülkemizin geleceği minik yavrularımızın yetişmesinde önemli katkılar sunacak olan okulumuzun şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Hayırsever iş insanımız Mesut Çetin’i de bu örnek davranışından dolayı kutluyorum.” dedi.

İl Millî Eğitim Müdürümüz Sayın Murat DEMİR yaptığı konuşmada okul öncesi eğitimin öneminden bahsederek “Nevşehir’imize bir eğitim kurumu daha kazandırmanın mutluluğu ve heyecanı içerisindeyiz. Eğitim, gelecek demektir. Eğitime yapılan her yatırım geleceğe güvenle atılan adımdır. Çocuklarımızı en iyi şekilde yetiştirirsek yarınımızdan ve ülkemizin geleceğinden emin olabiliriz. Eğitim hayatının başlangıcı olan anaokulu; çocuğun kendisini, çevresini ve dünyayı tanımaya başladığı yerdir. Yapılan araştırmalar gösteriyor ki okul öncesi eğitimi alan çocuklar akranlarına en az iki sene fark atıyor. Bu yüzden, okul öncesi eğitimimize daha çok önem vermemiz gerektiğini düşünüyor ve çalışmalarımızı bu yönde planlıyoruz.

Sahip olduğu imkânları eğitim gibi yüce bir amaç doğrultusunda kullanan, ilimize yeni bir anaokulu kazandıran Nevşehirli hayırsever iş adamı Mesut Çetin’e huzurlarınızda teşekkür ediyorum. İlimiz eğitimine desteğini esirgemeyen Sayın Valimize, okulumuz için arsa bağışında bulunan Nevşehir Belediye Başkanı Sayın Mehmet Savran’a ve onun nezdinde Nevşehir Belediyesi’ne, okulumuzun yapımında emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum.” dedi.

Açılış töreninde kurdele kesildikten sonra okulun içi dolaşılarak sınıflar ziyaret edildi.