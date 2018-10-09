Hacı Bektaş Veli Anma Etkinlikleri Öncesi Güvenlik Toplantısı Yapıldı

55. Ulusal 29. Uluslararası Hacı Bektaş Veli’yi Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinlikleri kapsamında yapılacak olan kutlama programlarının görüşüldüğü toplantı, Nevşehir Valisi İlhami Aktaş’ın başkanlığında Hacıbektaş Kaymakamlığı Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi.

10-14 Ekim 2018 tarihleri arasında kutlanacak olan Hacı Bektaş Veli Anma etkinliklerinin huzur ve güven ortamı içerisinde gerçekleşmesi için alınması gerekli tedbirler ele alındı. Yapılması gereken konular değerlendirilerek, kararlar alındı.

Toplantıya; Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, Hacıbektaş Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, Jandarma Komutanı Kurmay Albay Yüksel Yiğit, İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay, Hacıbektaş Belediye Başkanı Ali Rıza Selmanpakoğlu ile ilgili kurum müdürleri katıldı.

Toplantı, görüş ve önerilerin ardından sona erdi.