H. Lütfi Pamukçu Ortaokulu’ndan Potada Büyük Başarı

H. Lütfi Pamukçu Ortaokulu yöneticileri tarafından yapılan açıklamada "Okulumuz H. Lütfi Pamukçu Ortaokulu ilimizde yapılan okullararası basketbol müsabakalarında küçük kızlar ve küçük erkekler kategorilerinde il ikincisi olmuştur. Bu başarıda büyük emekleri olan okulumuz beden eğitimi öğretmeni SAFİYE YAYVAN Hocamıza ve değerli ekibine çok teşekkür eder başarılarının devamını dileriz.

Ayrıca takımımıza desteklerini esirgemeyen her daim takımımızın yanında olan okul müdürümüz Sayın HARUN ÖCAL’a da çok teşekkür ederiz." denildi