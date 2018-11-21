H. Lütfi Pamukçu Ortaokulu Kros Müsabakalarına Damga Vurdu

İlimizde yapılan Okullar arası kros müsabakalarında H. Lütfi Pamukçu Ortaokulu Küçük Erkekler kros takımı takım halinde İl şampiyonu, Yıldız Erkekler kros takımı takım halinde İl ikincisi, Yıldız Kızlar kros takımı takım olarak İl üçüncüsü olmuştur.

Küçük Erkekler Takım oyuncuları:

Mert Hanifi Odacı - Halil Bulut - Cengizhan Ekici - Samet Geçgin - Salim Mirzai.

Ayrıca ferdi olarak Mert Hanifi Odacı İl İkincisi olmuştur.

Yıldız Erkekler Takım Oyuncuları:

Mustafa Karaşın – Mustafa Avvuran – Alp Tapan – Tarık Sözduyan – Yunus Emre Düşmez.

Ayrıca Alp Tapan ferdi olarak İl ikincisi olmuştur.

Yıldız Kızlar kros Takım Oyuncuları:

Esma Şahin – Kübra Taşkın – Melike Bulut – Şevval Yılmaz.

Ayrıca ferdi olarak Şevval Yılmaz İl birincisi ve şampiyon olmuştur.

Öğrencilerimizi , Beden Eğitimi öğretmenleri başta Safiye Yayvan olmak üzere Hasan Irmak ve Önder Aydın’ı tebrik eder başarılarının devamını dileriz.