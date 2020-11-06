Güzelyurt Mahallesine altyapı çalışmaları tamamlandı

Nevşehir Belediyesi arızalardan kaynaklı sık sık içme suyu kesintilerinin yaşandığı Güzelyurt Mahallesi Şehit Polis Fevzi Başaran Caddesi’ni modern altyapıya kavuşturdu. Kısa sürede altyapı çalışmaları tamamlanan cadde de sıcak asfalt öncesi PMT serimine başlandı.

Nevşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince, Güzelyurt Mahallesi Şehit Polis Fevzi Başaran Caddesi’nde bir süre önce başlatılan altyapı çalışmaları tamamlandı. Gerçekleştirilen çalışmalar ile birlikte mahallede uzun yıllardır kullanılan ve sık sık patlaması nedeniyle vatandaşların susuz kalmasına neden olan asbestli borular yerine 540 metre uzunluğunda daha sağlıklı ve uzun ömürlü polietilen borular döşenirken kanalizasyon hattı da yenilendi. Sağanak yağışlarda meydana gelebilecek sel riskini ortadan kaldırmak için 415 metre uzunluğunda yağmur suyu hattının da oluşturulduğu cadde böylelikle sağlam ve modern bir altyapıya kavuşturuldu. Belediye Başkanı Rasim Arı, altyapı çalışmalarının ardından yaya kaldırımları yenilenen ve sıcak asfalt öncesinde PMT serimi başlatılan cadde de incelemelerde bulundu. Başkan yardımcıları ile birlikte bir süre çalışmaları izleyen Başkan Arı, mahalle sakinlerinin talep ve görüşlerini dinledi. Daha önce bu bölgede bulunan eski asbestli borunun son zamanlarda sık sık patlaması ve vatandaşları mağdur etmesi nedeniyle vatandaşların daha fazla mağdur olmaması için altyapı çalışmalarını başlattıklarını kaydeden Arı, bundan böyle borulardan kaynaklı bu bölgede su kesintisinin yaşanmayacağını söyledi. Caddenin modern ve güçlü bir altyapıya kavuştuğunu ve daha önce parke taşla kaplı olan yollarının sıcak asfalt olacağını belirten Arı, yapılan çalışmanın mahalle sakinlerine hayırlı olmasını diledi.

Hazırlanan çalışma programı kapsamında sorunlu olan tüm mahallelerde altyapı hamlesini sürdüreceklerini ifade eden Arı, ”Şehrimizde hangi mahallede ne sorunumuz var hepsine hakimiz. Belli bir program dahilinde bu sorunları çözüme kavuşturuyoruz. Çalışmalarımız sırasında gösterdikleri sabır ve verdikleri destekten dolayı tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.