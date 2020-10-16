Güzelyurt Mahallesi’ndeki Altyapı Problemine Köklü Çözüm

Belediye Başkanı Rasim Arı’nın göreve gelmesi ile başlattığı altyapı hamlesi çerçevesinde şehrin birçok noktasında milyonlarca liralık yatırımla içme suyu hatlarını yenileyen ve bu bölgeleri ilk kez yağmur suyu hattı ile buluşturan Nevşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü çalışmalarını sürdürüyor.

Ana arterlerde gerçekleştirilen içme suyu ve kanalizasyon yenileme, yağmur suyu hattı döşeme ve sıcak asfalt serimi ile birlikte altyapı problemi olan mahallelerde de ciddi bir çalışma yapan ekipler, son olarak Güzelyurt Mahallesi Şehit Polis Fevzi Başaran Caddesi’ni modern altyapıya kavuşturmak için çalışmalarına başladı.

Çalışmalar kapsamında eski borular dolayısıyla sık sık su kesintilerinin yaşandığı bölgedeki içme suyu hattını tamamen yenileyecek olan Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ayrıca bölgede ilk kez yağmur suyu hattı oluşturacak.

Altyapı çalışmalarının ardından daha önce parke taşla kaplı olan caddenin ulaşım konforunu sıcak asfalt ile artıracak olan Nevşehir Belediyesi ayrıca bölgede yaya kaldırımı yenileme, çevre düzenleme ve aydınlatma çalışması da gerçekleştirecek.