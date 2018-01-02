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Güzellik salonlarının oda kayıtları resmen tanındı

Nevşehir Berber ve Kuaförler odasında genel kurulu heyecanı yaşanıyor.

02 Ocak 2018 Salı 13:30
Güzellik salonlarının oda kayıtları resmen tanındı
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Nevşehir Esnaf ve Sanatkarlar kredi kefalet kooperatifi küçük salonunda düzenlenen genel kurul akşam saatlerinde oy kullanımının sona ermesi ve oyların sayımı ile son bulacak.

Genel kurula Nevşehir esnaf ve sanatkarlar odaları birlik başkanı İsmail Ördü’nün yanı sıra Kredi kefalet kooperatifi başkanı Kemal Ay, Gümrük ve Ticaret İl Müdürü Ahmet Taygurt, Esnaf ve sanatkarlar odası başkanı Nafiz Çalışkaner, Oda başkanı ve başkan adayı Cengiz Taşhan, oda başkan adayı Sedat İnan ve berber, kuaför ile güzellik salonu işletmecileri katıldılar.

Genel kurulda odanın denetme ve yönetim kurulu raporları ibraz edilirken, odanın isminin Nevşehir Berberler, Kuaförler ve Güzellik Salonları Odası olarak değiştirilmesine oy birliğiyle karar verildi. 

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