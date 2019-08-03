Güvercinlik Vadisi’ne atlayan genç yaralı kurtarıldı

Nevşehir’in Uçhisar kasabasında bir otelde konaklayan 11 yaşındaki A.E.Ö., otelin ikinci katından Güvercinlik Vadisi’ne atladı.
Ambulans ile Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırılan gencin vücudunda kırıklar olduğu öğrenildi.
Nevşehir’in Uçhisar kasabasında bir otelde konaklayan 11 yaşındaki A.E.Ö., otelin ikinci katından Güvercinlik Vadisi’ne atladı.
Nevşehir’in Uçhisar kasabasında bir otelde konaklayan 11 yaşındaki A.E.Ö., otelin ikinci katından Güvercinlik Vadisi’ne atladı.
Ambulans ile Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırılan gencin vücudunda kırıklar olduğu öğrenildi.