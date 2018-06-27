Güray Müze’de “Toprak, Su Ve Ateş-2” Seramik Sergisi

Sergisinin ilki 2017 yılında Ankara’da Kore Kültür ve Sanat Merkezinde aynı adla açılmıştı.

Seramik sanatçıları Gülay Tüysüz Demirtaş ile Okay Tüysüz Tan kendilerine özgü desen ve tasarımları mat sır ile sırlayarak sanatseverlerin beğenisine sundular.

“Toprak, Su Ve Ateş-2” sergisi 3 Temmuz 2018 tarihine kadar açık kalacak.

GÜLAY TÜYSÜZ DEMİRTAŞ KİMDİR?

Beş nesildir seramik yapımıyla uğraşan bir ailenin çocuğu olarak Gülay Tüysiz Demirtaş 1964 yılında doğdu. Dedelerinin seramik sanatıyla uğraşması çocukluk yıllarından itibaren sanata ilgi duydu. İlköğrenimini Bursa da ortaokul ve liseyi Avanos’ta tamamladı.

SİFED üyesi ve KSMD Yönetim Kurulu üyesi olan Gülay Tüysüz Demirtaş, Eğitim hayatı boyunca resim, seramik, heykel gibi sanatın birçok dalında birincilik ödülü aldı. Eşinin görevi nedeniyle Türkiye’nin farklı bölgelerinde ikamet etmek zorunda kaldı. Bu seyahatler O’na kaldığı yörelerin gelenek, görenek ve el işi zanaatlarını gözlemleme fırsatlarını sundu.

Yıllarca Anadolu’nun farklı kültürleri üzerine birikimler yaparak 1990 yılında memleketi Avanos’a döndü. Bu dönüşle kardeşleriyle birlikte kuruculuğunu yaptıkları Güray Seramik aile şirketinde bu birikimlerini seramik alanında uygulamaya başladı. Anadolu kültürlerinden esinlenerek özgün eserler üretti.

Gülay Tüysiz Demirtaş halen Güray Müzede eserler vermeye devam etmektedir. Bunun yanı sıra mesleğini önce çocuklarına sonra da torununa öğreterek ata mesleğinin devam etmesi konusunda titizlik göstermektedir.

Eserleri Güray Seramik Galerisinde e müzesinde sergileniyor ve satışa sunuluyor.

OLCAY TÜYSÜZ TAN KİMDİR?

1968 Yılında Avanos’ta doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Avanos’ta tamamladı. 1995 Ankara Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Seramik Bölümünden mezun oldu. Avanos’ta çömlekçi bir aileden gelen Olcay Tüysüz Tan, eserlerinde İznik desenlerinin yanı sıra modern desen ve formlarına da yer vermektedir. Eserlerinde özellikle mat sır tercih etmektedir.

Halen Güray Seramik Atölyesinin tasarım sorumlusudur.

Eserleri Güray Seramik Galerilerinde ve Müzesinde sergileniyor ve satışa sunuluyor.

KATILDIĞI BAZI ETKİNLİKLER:

2014 Avans Ustaları Seramik Sergisi

2016 IV. Hiç Çalıştayı

2016 Ekim Geçidi 15 Çanakkale Sergisi

2016 Kapadokya Sanat İnisiyatifi I. Uluslararası Plastik Sanatlar Sergisi