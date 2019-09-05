Gülşehir’de Ücretli Otopark Uygulaması Başladı

Gülşehir şehir merkezinde uzun zamandan beri yaşanan otopark sıkıntısına kesin çözüm getirilmesi amacıyla belediye tarafından planlanan ücretli otopark uygulaması 05.09.2019 tarihinde başlatıldı.

Gülşehir Belediyesi’nin yeni uygulama için yaptığı anonslarla Gülşehir Hükümet konağı önünden kurşunlu cami,Nevşehir caddesi ve Mehmet Akif Ersoy Caddesi belediye Tuzköy rampasına kadar sağ sol kısımlar saati 3 TL’den olmak üzere ücretli otopark sistemine geçildiği bildirildi.

Konu hakkında bilgi veren Gülşehir Belediye Başkanı Fatih Çiftci,Türkiye geneli ve bölgedeki ilçelerde birçok belediyenin de uyguladığı ücretli otopark uygulamasının temel amacının Belediye Meclis kararında da belirtildiği gibi,ilçedeki araç sayısındaki artışa bağlı olarak trafik ve park sorununa çözüm bulmak olduğunu söyledi.

Özellikle,kentimizin iş yerlerinin ve kamu binalarının bulunduğu Hükümet Konağı Kızılırmak Caddesi,Nevşehir Caddesi ve Mehmet Akif Ersoy Caddesi belediye Tuzköy rampasına kadar alanlarda düzensiz ve uzun süreli araç park edilmesi nedeniyle trafik sorunları çıkması, uzun süreli parklar nedeniyle de park sıkıntısı yaşanmasının önüne geçmek istediklerini belirten Başkan Çiftci,”planlamasını gerçekleştirdiğimiz otopark uygulaması konusunda esnafımız ve sivil toplum kuruluşları ile yaptığımız istişareler çerçevesinde destek görmüştür.Hazırlık olarak şehir içerisinde park uygulamasına dair trafik levhaları yerleştirilmiş,otopark görevlilerimiz tarafından kullanılacak cihazlar alınmıştır.

05.09.2019 tarihinden itibaren çarşı içerisinde 20 dakika ücretsiz daha sonra ücretli otopark uygulamasına başlanmıştır.Uygulama hafta içi günleri ve cumartesi günü sabah 08.00 ile 19.00 saatleri arasında geçerli olacaktır.Otopark uygulaması ile gelişmelerin yaşanacak cadde ve sokaklarda park sorunu azalacak , trafik akışı rahatlayacak ve esnafımız daha güzel alışveriş imkanı bulacaktır.Bu çalışma ile halkımızda rahat ve sakin bir trafik akışına kavuşmanın rahatını yaşayacaktır.”dedi.